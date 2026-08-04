Haberler

Kaymakam Titiz Köylerde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Titiz Köylerde İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte köyleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Titiz, talep ve önerileri dinleyerek çözüm odaklı hizmet anlayışıyla kamu hizmetlerinin etkin yürütüleceğini belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen programda, köylerin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Titiz, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. İlgili kurum amirleriyle birlikte çözüm bekleyen konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Titiz, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Kaymakam Onur Titiz, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri dolayısıyla tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

Böylesi görülmedi! Bu aile tam 200 dünya rekoru kırdı
Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Namaza durmasını bekleyip çaldı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı

Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı
Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı

Siz misiniz torbacılık yapan! Tek tek enselendiler