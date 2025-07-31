Kaymakam Taşkın, Yaz Kur'an Kursu Etkinliklerini Ziyaret Etti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu etkinliklerine katılan Kaymakam Ramazan Taşkın, öğrencilerle bir araya geldi.

Yaz aylarında camilerde ve kurs merkezlerinde açılan Yaz Kur'an Kursları, öğrencilerin hem dini bilgiler öğrendiği hem de sosyal etkinliklerle keyifli zaman geçirdiği bir ortam sunmaya devam ediyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde de çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra çeşitli faaliyetlerle yaz tatilini verimli şekilde değerlendirme imkanı buluyor. Koçarlı Kaymakamı Ramazan Yıldırım da eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Taşkın, kursa katılan çocuklara başarılar diledi. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar yapılırken, günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın, Koçarlı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN