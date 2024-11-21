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Kaymakam Soysal'dan Jandarma Karakolu'na Ziyaret

Kaymakam Soysal'dan Jandarma Karakolu'na Ziyaret
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Göçeri Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek jandarma personeline destek mesajı verdi ve görev koşulları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Göçeri Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, gerçekleştirdiği ziyaretle jandarma personeline destek mesajı verdi. Kaymakama, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdül Kadir Ceran da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Kaymakam Soysal karakol birimlerini inceleyerek personelin görev koşulları hakkında bilgi aldı. Karakolun işleyişini yerinde gözlemleyen Soysal, jandarma personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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