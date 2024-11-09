Kaymakam Seyhan'dan Cankara Köyü Ziyareti
Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Cankara Köyü'nde yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, köy halkının sorunlarını dinledi ve ihtiyaçların giderilmesi için talimatlar verdi. Ayrıca içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 800 metrelik su borusu kurulumu talimatı da verdi.
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı ilçesinin Cankara Köyünü ziyarette bulundu.
Gölbaşı ilçesinin Cankara köyünü ziyaret eden Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, beraberindeki heyetle birlikte yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip bilgi alarak köyle ilgili incelemelerde bulundu.
Köy halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Seyhan, ihtiyaçların giderilmesi ve köyün gelişimi için yapılacak çalışmalar hakkında ilgililere çeşitli talimatlar verdi.
Kaymakam Seyhan, köyde içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 800 metrelik su borusu kurulumu için gerekli talimatları verdi. - ADIYAMAN