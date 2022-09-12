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Kaymakam Sağlam, Kıbrıs Gazisini evinde ziyaret etti

Yerel Haberler

Kaymakam Sağlam, Kıbrıs Gazisini evinde ziyaret etti

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muammer Çetin ve ailesini ziyaret etti.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muammer Çetin ve ailesini ziyaret etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, mahalle ziyaretleri çerçevesinde gittiği Yeşilkavak Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muammer Çetin ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Sağlam "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Barış Harekatı Muammer Çetin Mehmet Kamil Salihli Yerel Haberler

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