Kaymakam Sağlam, 2 mahallede talepleri dinledi

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kamu hizmetlerini daha hızlı, verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde Emirhacılı ve Çökelek mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kamu hizmetlerini daha hızlı, verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde Emirhacılı ve Çökelek mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve mahalle halkı tarafından karşılanan Kaymakam Sağlam ve beraberindekiler, mahalle meydanında bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinleri ve muhtardan vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Sağlam, "Emirhacılı ve Çökelek Mahalleleri sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar tarafından burada bir stant açılarak, mahalle halkına "Kadına el kalkamaz" sloganı ile aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.

Kaymakam Sağlam'a mahalle ziyaretlerinde Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Gediz Elektrik Salihli Müdürü Servet Akgün, Emirhacılı Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel, Çökelek Mahalle Muhtarı Kamil Uysal ve diğer ilgili kurum temsilcileri eşlik etti. - MANİSA