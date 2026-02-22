Haberler

Kaymakam Pelvan deprem konutlarında incelemelerde bulundu

Kaymakam Pelvan deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Geler Tepesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Olumsuz hava şartlarının getirdiği aksaklıkların hızla giderileceği belirtildi.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Çelikhan ilçesi Geler Tepesi deprem konutlarını yerinde denetleyen Kaymakam Pelvan, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ağır geçen olumsuz hava şartları nedeniyle konutlarda yaşanan aksaklık ve eksikliklerin kısa süre içerisinde giderileceğini belirten Pelvan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - ADIYAMAN

