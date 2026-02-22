Kaymakam Pelvan deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Geler Tepesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Olumsuz hava şartlarının getirdiği aksaklıkların hızla giderileceği belirtildi.
Çelikhan ilçesi Geler Tepesi deprem konutlarını yerinde denetleyen Kaymakam Pelvan, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ağır geçen olumsuz hava şartları nedeniyle konutlarda yaşanan aksaklık ve eksikliklerin kısa süre içerisinde giderileceğini belirten Pelvan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı