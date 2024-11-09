Üye Girişi
Haberler

Buharkent Kaymakamı Özefe, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

Buharkent Kaymakamı Özefe, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, eşi Hilal Özefe ile birlikte ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek, onların devletin en değerli emanetleri olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında Kaymakam Özefe, gazilerin ve şehitlerin fedakarlıklarının her zaman unutulmayacağını belirtti.

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Özefe, gaziler ve şehit yakınlarının milletin en değerli emanetleri olduğuna dikkat çekerek, devletin tüm kurum ve imkanlarının her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, eşi Hilal Özefe ile birlikte şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Özefe, onlarla sohbet etti. Kaymakam Özefe, gaziler ve şehitlerin her zaman minnetle anılacağını, onların fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti. Kaymakam Özefe, "Gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum-kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.