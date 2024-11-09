Buharkent Kaymakamı Özefe, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Özefe, gaziler ve şehit yakınlarının milletin en değerli emanetleri olduğuna dikkat çekerek, devletin tüm kurum ve imkanlarının her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, eşi Hilal Özefe ile birlikte şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Özefe, onlarla sohbet etti. Kaymakam Özefe, gaziler ve şehitlerin her zaman minnetle anılacağını, onların fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti. Kaymakam Özefe, "Gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum-kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN