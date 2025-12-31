Haberler

Kaymakam Özdemir'den emniyet ve jandarmaya güvenlik ziyareti

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe genelinde güven ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanını ziyaret etti. Ziyaretlerde, güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alındı ve personelin çalışmaları takdir edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğini yerinde değerlendirmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Özdemir, denetim ve ziyaretler kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Özdemir, ilçenin genel asayiş durumu, önleyici güvenlik faaliyetleri ve trafik denetimlerine ilişkin kurum amirlerinden kapsamlı brifing aldı.

Ziyaretleri sırasında güvenlik personeliyle yakından ilgilenen Kaymakam Özdemir, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti. Özdemir, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarınız, halkımızın güven içinde yaşaması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
