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Kaymakam Özçelik, Yetim ve Öksüz Çocuklarla İftar Buluşması Düzenledi

Kaymakam Özçelik, Yetim ve Öksüz Çocuklarla İftar Buluşması Düzenledi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik, yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftar programı düzenleyerek, çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçe Kaymakamı Nurhalil Özçelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında buluştu.

Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından öksüz ve yetimler ile aileleri için iftar programı düzenlendi. İftar öncesinde yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen kaymakam Özçelik, ailelerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. İftar programına Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in eşi Rabia Dinçer Özçelik ile Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şakir Sözer'de katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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