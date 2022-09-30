Kaymakam Özçelik, Mesirtepe üs bölgesi ile okul ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Mesirtepe Üs Bölgeside asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Kaymakam Özçelik, üs bölgesinde incelemelerde bulunarak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Muharrem Volkan Karalı'dan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alarak, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece-gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden kahraman askerlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Özçelik'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.

Kaymakam Özçelik'in okul ziyareti

Üs bölgesinden ayrılan Kaymakam Özçelik, Harmandöven köyüne bağlı Otlu Mezrası İlkokulunu ziyaret etti. Öğrenciler ile birlikte derse katılan Kaymakam Özçelik, öğretmenlerden eğitim öğretimle ilgili yapılan çalışmalar ve okulun sorunları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Okul ziyaretinde köylülerle de sohbet eden Kaymakam Özçelik, "Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır. Köylere ziyaretlerimizi sıklaştırarak Devletimizin şefkat elini uzatıp sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretleri sırasında Kaymakam Özçelik'e İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti. - BİTLİS