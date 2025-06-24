Onur Alp Bıçakçı, Devrek Kaymakamı Olarak Görevine Başladı

Onur Alp Bıçakçı, Devrek Kaymakamı Olarak Görevine Başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle Devrek Kaymakamlığına atanan Onur Alp Bıçakçı, görevine başladı. 1995 doğumlu Bıçakçı, eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve vekillik görevlerinde bulundu. Son olarak Hatay Kumlu Kaymakamı olarak görev yaptı.

Devrek Kaymakamlığına atanan Onur Alp Bıçakçı görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Devrek Kaymakamlığına atanan Onur Alp Bıçakçı ilçedeki görevine başladı.

1995 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde doğan Bıçakçı İlk ve lise öğrenimini Muğla'da tamamladıktan sonra 2017 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu oldu.2018 yılı Mart ayında Niğde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giriş yaptı. Niğde'de Valilik stajını, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Kaymakam Refikliği stajını, Manisa'da Mülkiye Teftiş stajını tamamladı. Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yıl süreyle Kaymakam Vekilliği görevinde bulunduktan sonra 2020 yılında İngiltere City University of London Okulundan yabancı dil eğitimi aldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Kaymakamı, Denizli'nin Baklan ilçesi Kaymakamı ile Hatay Kumlu Kaymakamı olarak görevlerde bulunan Bıçakçı, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yeni görevine başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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