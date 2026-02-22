Haberler

Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine konuk oldu

Güncelleme:
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Atça Atatürk İlkokulu öğrencilerinin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, eğitim sürecine destek olunmasının önemine dikkat çekti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri Zeynep Dokumacı ve Mustafa Karakaya'nın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarete Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenerek sosyal uyumları, okul ortamındaki mutlulukları ve arkadaş ilişkileri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, eğitimin yalnızca okulda değil, aile ile iş birliği içinde daha güçlü hale geldiği vurgulandı. Öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olunmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Ateş, ailelerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretin ardından aileler, öğrencilerine gösterilen ilgiden dolayı Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Sultanhisar Kaymakamı Ateş de proje kapsamında benzer ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

