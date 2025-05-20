Kaymakam Odabaş Bağlama Kursunu Ziyaret Etti

Kaymakam Odabaş Bağlama Kursunu Ziyaret Etti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Tahtakuşlar Mahallesi'nde düzenlenen bağlama kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerin dinletisini izledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Tahtakuşlar Mahallesi'nde düzenlenen bağlama kursunu ziyaret etti.

Tahtakuşlar Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Odabaş'a, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Halk Eğitim Müdürü Nahit Deniz ve Mahalle Muhtarı Kadir Sürgüt eşlik etti. Etkinlikte, kurs eğitmeni Kamber Yener ve kursiyerler tarafından hazırlanan bağlama dinletisi ilgiyle izlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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