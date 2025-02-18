Kaymakam Mustafa Maslak Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçe Kaymakamı Mustafa Maslak halkın güvenliğini, huzurunu, yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak kamu hizmetlerini daha hızlı, daha verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla mahalle ziyaretleri kapsamında Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle halkı ile bir araya gelip vatandaşlar ile sohbet etti, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Sıcak bir ortamda geçen sohbet soru cevap şeklinde devam etti. Kaymakam Maslak, ziyarette Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar'dan mahallede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUĞLA