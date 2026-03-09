Kaymakam Murat Mete'den şehit annesine ziyaret

İzmir'in Bayındır ilçesinde Kaymakam Murat Mete, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit Murat Cerit'in annesi Bahar Cerit'i evinde ziyaret etti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, eşi Pınar Mete, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit Murat Cerit'in annesi Bahar Cerit'e ziyarette bulundu. Şehit annesi Bahar Cerit ile bir süre sohbet eden Kaymakam Mete, annelerin fedakarlıkları, aile ve toplum hayatındaki vazgeçilmez rolleri ile güçlü duruşlarının toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakam Mete, başta şehit anneleri olmak üzere sevgi, emek ve özverileriyle hayatı anlamlı kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek Bahar Cerit'e sağlık ve huzur dileklerini iletti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı