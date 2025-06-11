Kaymakam Muhammet Evlice'den Huzurevi Sakinlerine Veda Ziyareti

Kaymakam Muhammet Evlice'den Huzurevi Sakinlerine Veda Ziyareti
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Devrek Kaymakamı Muhammet Evlice, yeni görev yeri öncesi Devrek Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla vedalaştı. Yaşlıların hayır dualarını alan Evlice, duygusal anlar yaşadı.

Balıkesir'in Havran ilçesine tayini çıkan Devrek Kaymakamı Muhammet Evlice, ilçeden ayrılmadan önce Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek vedalaştı.

Görev süresi boyunca ilçede yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Kaymakam Evlice, yeni görev yeri öncesi Devrek Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Evlice, onların hayır duasını aldı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, huzurevi yönetimi ve yaşlılar, Kaymakam Evlice'ye bugüne kadar gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Yaşlılar, "Yeni görev yerinizde başarılar diliyoruz, hakkınızı helal edin" diyerek Kaymakam Evlice'yi uğurladı.

Devrek'teki görevini tamamlayan Muhammet Evlice'nin önümüzdeki günlerde Balıkesir'in Havran ilçesindeki görevine başlayacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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