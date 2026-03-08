Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, üretici kadınların gününü kutladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu üretici kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Kapalı pazar yerinde kurulan 'Kadın Üretici' pazarını ziyaret ederek, üretici kadınlar ile bir araya geldi. Kaymakam Kumcu, ziyarette kadınların üretimde ve pazarlamada yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini dinledi. Köyceğiz Kaymakamlığı olarak üretici kadınlara destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Kaymakam Kumcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile üretici kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek takdim ederek kutladı. Üretici kadınlar Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı