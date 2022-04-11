Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Haberler

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Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, ilçe esnafını ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kaymakam Çalışır, onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretler çerçevesinde Yukarı mahallede ikamet eden Vehbi Şahin ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çalışır, ailenin istek ve sorunlarını dinledi.

İlçe esnafı ve Vehbi Şahin, Kaymakam Malik Çalışır'ın nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Abdi Öztaş da Kaymakam Çalışır'a eşlik etti. - ERZURUM

Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Şenkaya, Yerel, Haberler

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