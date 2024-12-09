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Kaymakam Kılıç ve Müftü Işıldar'dan Osmaneli için İşbirliği Değerlendirmesi

Kaymakam Kılıç ve Müftü Işıldar'dan Osmaneli için İşbirliği Değerlendirmesi
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ile bir araya gelerek, ilçeye yapılacak müftülük çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar bir araya gelerek, müftülük olarak ilçeye yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar'ı ziyaretinde ilk olarak müftülük binasını gezdi. Ardından bir araya ikili müftülük olarak ilçeye yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Kılıç, ilçe müftülüğünü ilgilendiren konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunarak görevli personellere işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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