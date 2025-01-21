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Kaymakam Kılıç'a Özel Çocuklardan Anlamlı Hediye

Kaymakam Kılıç'a Özel Çocuklardan Anlamlı Hediye
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Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, özel çocukların 'El Emeği, Göz Nuru' projesi kapsamında yaptığı Türkiye haritası çerçevesini aldı. Öğrencilerle sohbet eden Kılıç, duygulandığını belirterek karne hediyesi olarak eğitim seti hediye etti.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, özel çocuklardan anlamlı bir hediye aldı.

BİL-EN programı kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri; Tuğçe, Asiye, Yusuf ve Osman "El Emeği, Göz Nuru" adlı dönem sonu çalışmalarını ve özel olarak kendi elleriyle yaptıkları Türkiye haritası şeklinde çerçeveyi Kaymakam Abdüssamed Kılıç'a takdim ettiler. Öğrencilerin ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Kobak ve öğretmenleri Nurşah Demirbaş ile Beyza Dere eşlik etti.

Özel ihtiyaçlı öğrenciler, kentte gerçekleştirilen BİL-EN, Yetenek Avcıları programı kapsamında "El Emeği, Göz Nuru" adlı proje çalışmalarını başarılı bir şekilde oluşturdular.

Kaymakam Kılıç, ziyarette öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerden aldığı hediye ile duygulandığını ifade eden Kılıç, daha sonrasında ise bu jest karşısında karne hediyesi olarak öğrencilere eğitim seti hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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