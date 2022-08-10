Kaymakam Karakaş köylerde incelemelerde bulundu Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, köylerde yapılan yol çalışmalarını yerinde gördü. Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, köylerde yapılan yol çalışmalarını yerinde gördü. Kars'ın Digor ilçesi kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte ilçeye bağlı köylerde yürütülen yol çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı. Digor'un birçok köyünde aynı anda devam eden Kilitli Parke Taşı yol çalışmaları köylüleri çamur ve tozdan kurtarırken, vatandaşlar ise yapılan çalışmalarla tozlu ve çamurlu yollardan kurtuluyor. Kaymakam Karakaş, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istedi. Kaymakam Karakaş, ve İl Genel Meclisi Başkanı Yağcı, yaptıkları incelemelerin ardından ilçe merkezine döndü. - KARS İhlas Haber Ajansı / Yerel Muzaffer Yağcı Orhan Gazi Digor Kars Yerel Haberler

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