Kaymakam Kapankaya emniyet mensuplarını ağırladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, huzur ve asayişin sağlanması noktasında emniyet teşkilatının her mensubunun fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Dinar İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat ve beraberindeki heyet Kaymakam Kapankaya'yı ziyaret etti. Ziyaret için heyete teşekkür eden Kaymakam Kapankaya, emniyet teşkilatının her mensubunun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, ilçede huzur ve asayişin sağlanması noktasında polisin fedakarca görev yaptığını hatırlatıp, kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel