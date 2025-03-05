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Kaymakam Kahveci, Ramazan İftar Sofralarına Konuk Oluyor

Kaymakam Kahveci, Ramazan İftar Sofralarına Konuk Oluyor
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Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Ramazan ayında iftar sofralarına konuk olarak birlik ve dayanışma mesajı veriyor. Her akşam farklı haneye konuk olan Kaymakam, vatandaşlarla bir araya gelerek gönül sofraları kurduklarını ifade etti.

Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarına konuk olarak gönülleri ısıtıyor.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci beraberinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz ile birlikte ramazan ayının manevi atmosferini birlikle ve beraberlikle yaşatılması amacıyla iftar sofralarına konuk oluyor. Her akşam iftar vaktinde bir haneye konuk olan Kaymakam Kahveci, sırasıyla Taylan Erol, Yaşar Bolat ve Ahmet Güneş'in sofrasına konuk olarak onlarla birlikte iftarını açtı. Kaymakam Kahveci, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Gönül sofraları kuruyoruz. Bundan sonra da kurmaya evlere konuk olmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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