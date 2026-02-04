Digor Kaymakamı Kahraman, köylerde vatandaşlarla buluşuyor

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki köyleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Kahraman, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları yerinde dinliyor.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyünü ziyaret eden Kahraman, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok konuda vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Köylerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kahraman, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Köy sakinleri ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını birebir anlatma imkanı bulduklarını belirtti ve Kaymakam Kahraman'a teşekkür etti.

Kaymakam Kahraman'a köy ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Vekili Gökmen Karadağ'da eşlik etti. Kaymakam Kahraman'ın köy ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - KARS