Haberler

Digor Kaymakamı Kahraman, köylerde vatandaşlarla buluşuyor

Digor Kaymakamı Kahraman, köylerde vatandaşlarla buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretleri aracılığıyla vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Sorguçkavak köyünde eğitim, sağlık ve tarım gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, talep edilen çözümler için çalışmalar yapacağını belirtti.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki köyleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Kahraman, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları yerinde dinliyor.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyünü ziyaret eden Kahraman, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok konuda vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Köylerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kahraman, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Köy sakinleri ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını birebir anlatma imkanı bulduklarını belirtti ve Kaymakam Kahraman'a teşekkür etti.

Kaymakam Kahraman'a köy ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Vekili Gökmen Karadağ'da eşlik etti. Kaymakam Kahraman'ın köy ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu