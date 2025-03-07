Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Kaymakam İlyas Memiş şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam İlyas Memiş şehit ailelerini ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'de Kaymakamı İlyas Memiş yakınları vefat eden şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Burhaniye'de Kaymakamı İlyas Memiş yakınları vefat eden şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere, Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ile Emniyet Müdürü Faik Karabaş da katıldı.

Burhaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Mahkeme Mahallesinde ikamet eden yakın zamanda oğlu vefat eden şehit babası Süleyman Özdemir ile Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden oğlu vefat eden şehit eşi Sabriye Tuncer'i ziyaret ederek başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde Kaymakam İlyas Memiş'e İlçe Emniyet Müdürü Faik Karnabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan eşlik etti" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
img

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
img

Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptılar
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.