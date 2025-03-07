Kaymakam İlyas Memiş şehit ailelerini ziyaret etti

Burhaniye'de Kaymakamı İlyas Memiş yakınları vefat eden şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere, Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ile Emniyet Müdürü Faik Karabaş da katıldı.

Burhaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Mahkeme Mahallesinde ikamet eden yakın zamanda oğlu vefat eden şehit babası Süleyman Özdemir ile Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden oğlu vefat eden şehit eşi Sabriye Tuncer'i ziyaret ederek başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde Kaymakam İlyas Memiş'e İlçe Emniyet Müdürü Faik Karnabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan eşlik etti" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR