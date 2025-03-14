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Kaymakam İlyas Memiş, Öğrencilerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Kaymakam İlyas Memiş, Öğrencilerle İftar Programında Bir Araya Geldi
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Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve onların eğitim hayatları hakkında bilgi aldı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Memiş, onlarla sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecek planları hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş, gençlerle vakit geçirdi.

Programa Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi Müdürü Okan Günal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İftar programı, samimi bir atmosferde gerçekleşirken hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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