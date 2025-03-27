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Kaymakam Hacı Demirci, Öğrencilere Mesleğini Anlattı

Kaymakam Hacı Demirci, Öğrencilere Mesleğini Anlattı
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Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, Sultandağı Selçuk İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi ve yerel yönetimler konusundaki sorularını yanıtladı.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, miniklere kaymakamlık mesleğini anlatarak mesleğiyle ilgili bilgiler verdi.

Sultandağı Selçuk İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri Kaymakam Demirci'yi ziyaret etti. 20'ye yakın öğrencinin sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri ile gerçekleştirdikleri ziyarette Kaymakam Demirci, mesleğini miniklere anlatarak, öğrencilerin yerel yönetimler konusuna ilişkin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Kaymakam Demirci, miniklere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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