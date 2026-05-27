Karacasu'da Şehit Yakınları ve Gazilere Bayram Ziyareti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan ziyaretlerde ailelerin talep ve temennileri de dinlendi. Şehitlerin emanetleri olan aileler ile kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden protokol üyeleri, devletin kapılarının kendilerine daima açık olduğunu belirtti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, aileler de yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

