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Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ahmet Turan Gel, ilçede şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit yakınları ve gazilerin sohbet eden Kaymakam Gel, ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Gel, şehit ailelerine ve gazilere sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Gel'e ilgisi ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı