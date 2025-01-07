Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Kavaklı Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Kavaklı Köyü'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, koordinesinde gerçekleşen ilgili kurum amirleri ve müdürleri ile Kavaklı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy Muhtarı Fikri Balcı ve köy sakinleri ile istişarede bulunan Kaymakam Kılıç, kavaklı köyü hakkında bilgi alarak ihtiyaç ve talepleri dinledi. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve kamu kurumlarının tamamladığı projeler ve çalışmalar noktasında vatandaş bilgilendirilerek talepler alındı.

Toplantı niteliğinde gerçekleşen buluşma sonrası kısa açıklamada bulunan Kaymakam Kılıç, "Köylülerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve kaynaklarımızı niteliği yüksek alanlarda sarf etmek amacıyla tüm kurumlarımız çalışmalarını yüksek performansla sürdürmeye gayret göstereceğiz" dedi. - BİLECİK