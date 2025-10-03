Kaymakam Eser, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, kurum amirleriyle birlikte ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Ziyaretler çerçevesinde Kaymakam Eser ve beraberindeki heyet, yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. İlçedeki yaşlı vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edilirken, hal ve hatırları soruldu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren büyükler ise, Kaymakam Eser ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

İlçedeki huzurlu ve saygı dolu yaşamın devamı için kamu kurumlarının her zaman yaşlıların yanında olduğunu vurgulayan Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimiz, toplumumuzun hafızası ve en kıymetli değerlerimizdir. Onlara gösterilecek ilgi ve sevgi, insanlığımızın en önemli göstergesidir" dedi. - AFYONKARAHİSAR