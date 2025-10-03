Haberler

Kaymakam Eser, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Kaymakam Eser, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kaymakam İzzet Cem Eser, yaşlıları ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını dinledi ve hediyeler takdim etti. Eser, yaşlıların toplumu yönlendiren değerli fertler olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, kurum amirleriyle birlikte ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Ziyaretler çerçevesinde Kaymakam Eser ve beraberindeki heyet, yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. İlçedeki yaşlı vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edilirken, hal ve hatırları soruldu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren büyükler ise, Kaymakam Eser ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

İlçedeki huzurlu ve saygı dolu yaşamın devamı için kamu kurumlarının her zaman yaşlıların yanında olduğunu vurgulayan Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimiz, toplumumuzun hafızası ve en kıymetli değerlerimizdir. Onlara gösterilecek ilgi ve sevgi, insanlığımızın en önemli göstergesidir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
