Trabzon Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı'nın mutlu günü

Güncelleme:
Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Kaymakamı Emre Konakçı, Giresun Görele'de düzenlenen nikah töreniyle hayatını Merve Meryem Çalık ile birleştirdi. Törene Trabzon'un yeni Valisi Tahir Şahin de katıldı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Emre Konakçı, Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle Merve Meryem Çalık ile hayatını birleştirdi.

Mütevazı ve samimi kişiliği ile kısa sürede Köprübaşı halkının sevgisini kazanan Artvin Murgul doğumlu genç Kaymakam Emre Konakçı'nın nikah yüzüklerini ise Trabzon'un yeni Valisi Tahir Şahin taktı.

Çiftin nikah törenine aileleri, yakınları ve davetliler katılırken, tören sonrası mutluluk dilekleri iletildi. - GİRESUN

