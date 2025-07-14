Kaymakam Ekinci, Bulakbaşı Köyü'nde Parke Yol Çalışmalarını İnceledi

Kaymakam Ekinci, Bulakbaşı Köyü'nde Parke Yol Çalışmalarını İnceledi
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Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Bulakbaşı köyünde yürütülen kilit parke yol çalışmaları hakkında bilgi alarak köy halkıyla bir araya geldi. Ekinci, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Bulakbaşı köyünü ziyaret ederek köyde yürütülen kilit parke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Özel İdare tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Ekinci, yapılan hizmetlerin köy halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ekinci, talepleri dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların süreceğini belirtti. Doğubayazıt Kaymakamlığı, kırsal mahallelerde altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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