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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Mustafa Karınca'nın ailesini evinde ziyaret etti. Şehit öğretmenin aziz hatırasının yad edildiği ziyarette, aileyle yakından ilgilenilerek sohbet edildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit öğretmen Mustafa Karınca'nın ailesini ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü andı. Ziyarette Kaymakam Dalak'a Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti.

Şehit öğretmen Mustafa Karınca'nın hatırasının yad edildiği ziyarette aile bireyleriyle sohbet eden Kaymakam Dalak, şehit öğretmenlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Kaymakam Halil Dalak, "Vatanımızın geleceği olan nesillerin yetişmesi uğruna fedakarca görev yapan ve şehadet mertebesine erişen öğretmenimiz Mustafa Karınca başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı