Kaymakam Dalak, miniklerle aynı sofrada oruç açtı
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaştı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, öğrencilerin hazırladığı anlamlı bir iftar programıyla taçlandı. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu öğretmenleri tarafından organize edilen iftar programına katıldı.

Yaklaşık 75 öğrencinin yer aldığı programda protokol üyeleri, çocuklarla birlikte oruç açarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler geceye renk kattı.

Programda Hacivat ve Karagöz gösterisi sahnelenirken, öğrenciler tarafından okunan maniler ve edilen dualar duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler ve davetliler, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma iklimini hep birlikte hissetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın samimiyetle hazırladığı Ramazan programında duygu dolu anlar yaşadık. Hacivat ve Karagöz'ün neşesi, okunan manilerin içtenliği gönüllerimize dokundu. Aynı sofrada edilen dualar, paylaşılan lokmalar birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Rabbim evlatlarımızın yolunu açık, bahtını güzel eylesin; onları hayırlı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi nasip etsin." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

