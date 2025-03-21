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Kaymakam Cüneyt Zor, Down Sendromlu Kemal Karakoç'u Ağırladı

Kaymakam Cüneyt Zor, Down Sendromlu Kemal Karakoç'u Ağırladı
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Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, down sendromlu Kemal Karakoç'u makamında ağırlayarak 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı. Kemal, sevimliliğiyle ilçenin sevilen simalarından biri haline geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, down sendromlu Kemal Karakoç'u makamında ağırladı

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, ilçenin renkli siması, down sendromlu Kemal Karakoç'u makamında ağırladı. Konuşma engeli de olan down sendromlu Kemal Karakoç, insanlara karşı sergilediği sevimli tavırlarıyla ilçe halkının yüzüne tebessüm katıyor.

Halkın sevgisini kazanan down sendromlu Kemal Karakoç'u makamında ağırlayan Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu vatandaşlarımız ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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