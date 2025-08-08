Kaymakam Çolak'tan Taziye Ziyareti

Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, kazada hayatını kaybeden Yavuz Dal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve bölgede incelemelerde bulundu.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yavuz Dal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Ağaşenlik köyü Koçpınar mevkiinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki yaylacı Yavuz Dal, kullandığı aracın yokuş aşağı hareket etmesi üzerine araçtan atlamış, aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada hayatını kaybeden Dal'ın ailesini köyde ziyaret eden Kaymakam Çolak, merhum Yavuz Dal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Çolak, yaylalarda yaşayan vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
