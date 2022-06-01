Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi - Haberler

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Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
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Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Çimşit çalışmaları yerinde inceledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'ın incelemelerinden sonra İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlanılmıştı. Caddede yürütülen kaldırım yapım çalışmalarını inceleyen Kaymakam Çimşit, ilgililerden bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili konuşan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Alt ve üst yapıya zarar vermeden daha hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Toplamda bin 200 metre, sağlı ve sollu hesaba kattığımızda ise 2 bin metre uzunluğunda bir kaldırım çalışması yapılacak. Esnaf ve vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu çalışmalarla daha güzel ve modern bir yolu hizmete kazandıracağız inşallah" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Ömer Çimşit Yüksekova İpekyolu Hakkari Yerel Haberler

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