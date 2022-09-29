Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Bektaş, Çakır ve Dikmen kırsal mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Bektaş, Çakır ve Dikmen kırsal mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Cıdıroğlu, köylerin sorunlarını kadınlardan dinledi.

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, kurum amirleri ile birlikte kırsal mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Cıdıroğlu, yapılan ve yapılacak hizmetlerle alakalı vatandaşın görüşlerini almak amacıyla kırsal mahalle ziyaretlerinde Bektaş, Çakır ve Dikmen mahallelerini ziyaret etti. Çakar Mahallesinde bulunan Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nde köylülerle bir araya gelen Kaymakam Cıdıroğlu, köy kadınlarının taleplerini dinledi.

Kırsal mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Cıdıroğlu, "Kırsal alanlardaki çalışmaları incelemek ve vatandaşların hizmetlerle alakalı görüşlerini almak amacıyla kırsal mahalle ziyaretlerimiz devam edecek. Bu bağlamda Bektaş, Çakır ve Dikmen Mahallelerimizi ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de dinledik" dedi. - MARDİN