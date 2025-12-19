Kaymakam Bayram Kıbrıs gazisiyle bir araya geldi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Fahri Şentürk'ü evinde ziyaret ederek, sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaymakam Bayram, hane ziyaretleri kapsamında Gazi Şentürk ve ailesiyle bir araya geldi. Aileyle bir süre sohbet eden Kaymakam Bayram, kahraman gazinin istek ve taleplerini dinledi.

Ziyarette gazilerin ve şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Kaymakam Bayram, Şentürk'e sağlıklı ve uzun ömürler dileyerek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kaymakam Bayram'a, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Neşat Akyüz ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Cengiz Avcı eşlik etti. - BAYBURT