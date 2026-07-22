Karacasu Kaymakamı Battal, Gazi ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, protokol üyeleriyle birlikte gazi Kazım Özdemir ile şehit ailesini ziyaret ederek devletin vefa ve destek mesajını iletti.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Ataeymir Mahallesi'nde ikamet eden gazi Kazım Özdemir'i ziyaret etti. Battal, gazi Özdemir ile bir süre sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Program kapsamında Dikmen Mahallesi'nde şehidin kardeşi Coşkun Kirez ile bir araya gelen Kaymakam Battal, ardından şehidin ailesi Tevfik ve Gülay Akar'ı da evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaymakam Battal, kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde ailelerin hal ve hatırları sorulurken, ihtiyaç ve talepleri de dinlendi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından sürdürülen ziyaretlerin, şehit yakınları ve gazilere yönelik vefa ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı