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Karacasu Kaymakamı Battal, şehit aileleri ve gaziyi ziyaret etti

Karacasu Kaymakamı Battal, şehit aileleri ve gaziyi ziyaret etti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, protokol üyeleriyle birlikte şehit aileleri ve bir gaziyi ziyaret ederek onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Battal, samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, protokol üyeleriyle birlikte şehit aileleri ile gaziyi ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, protokol üyeleri eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında ilk olarak Büyükdağlı Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesi Avni ve Meryem Karabacaklı'yı ziyaret etti. Ardından Cuma Mahallesi'nde yaşayan gazi Mehmet Bayırlı ile bir araya gelen Kaymakam Battal, son olarak Büyükdağlı Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesi Nefise İren ve Mücella İren'i ziyaret etti. Ziyaretlerde şehit aileleri ve gaziyle yakından ilgilenen Kaymakam Battal, onların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde şehit aileleri ve gaziye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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