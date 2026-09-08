Kaymakam Battal, incir hasadında üreticilerle bir araya geldi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde incir hasadı devam ederken, Karacasu Kaymakamı İsmail Battal üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile birlikte Dereköy Mahallesi'nde incir hasadını sürdüren üretici Erdoğan Aytaç ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Battal, üreticinin bahçesinde devam eden hasat çalışmalarını inceleyerek incir üretimi hakkında bilgi aldı. Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan incir üretiminin ele alındığı ziyarette Kaymakam Battal, üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi. Üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Battal, tarımsal üretimin ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda emek ve alın teriyle üretim yapan tüm üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu dileyen Kaymakam Battal, üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı