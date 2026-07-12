Haberler

Kaymakam Battal, Afrodisias'taki çalışmaları inceledi

Kaymakam Battal, Afrodisias'taki çalışmaları inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Afrodisias Müze Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Sevgi Gönül Salonu ve antik kentteki kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kaymakamı İsmail Battal, Afrodisias Müze Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeniden hizmete açılması planlanan Sevgi Gönül Salonu ile Afrodisias Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, ilçe programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Afrodisias Müze Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında yeniden ziyaretçilerin hizmetine açılması planlanan Sevgi Gönül Salonu'nda incelemelerde bulunan Kaymakam Battal, salonun son durumu ve yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Kaymakam Battal, kazı, koruma ve çevre düzenlemelerine ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemelerde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ile ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yürütülen uygulamalar değerlendirildi.

Kaymakam Battal, Afrodisias'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin hem kültürel mirasın korunmasına hem de ilçe turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve yetkililerle gerçekleştirilen istişarelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 TL ceza kesiliyor

Bu zambakları koparmanın cezası 699 bin TL

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı