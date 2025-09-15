Kaymakam Ayvat: 'Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonunu 2026'da açılacak'

Samsun'un Havza ilçesinde yapımı devam eden "Şehit Orhan Mutlu Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliği" binasının 2026 yazında hizmete gireceği bildirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mevcut istasyon binasının 1990'lı yıllarda yapıldığını ve artık ihtiyaca cevap veremediğini belirten Ayvat, "Yaklaşık 35 yıllık bina bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmıştır. Yeni tesisimiz, teknolojik donanımı ve çağdaş mimarisiyle vatandaşlarımıza daha güvenli ve kaliteli bir hizmet sunacak. İnşallah 2026 yaz aylarında faaliyete geçecek" dedi.

"Her gün 20 bin araç geçiyor"

Samsun-Ankara karayolunun Havza'dan geçen kesiminin trafik akışı açısından kritik olduğunu vurgulayan Ayvat, "Her gün yaklaşık 20 bin aracın geçtiği bu güzergahta yeni istasyon sadece ilçemiz için değil, tüm bölge için önem taşıyor" diye konuştu.

Şehit Polis Mutlu'nun adı yaşatılacak

4 Mart 2024'te görevi başında şehit olan Polis Memuru Orhan Mutlu'nun adının tesiste yaşatılacağını dile getiren Ayvat, "Şehidimizin adı bu binada daima yaşayacak. Bu aynı zamanda vefa borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

22 dekarlık alanda modern tesis

Samsun-Ankara karayolu Yenice mevkisinde 22 dekar alan üzerinde yükselen yeni bina; ofisler, sosyal bölümler, eğitim ve yaşam alanları ile modern bir uygulama noktasını bünyesinde barındıracak. Projenin tamamlanmasıyla hem bölgedeki denetimlerin etkinliği artacak hem de sürücülere verilen hizmet kalitesi yükselecek. - SAMSUN