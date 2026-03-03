Dicle Kaymakamı Atış, askerle iftarda bir araya geldi

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Döğer Jandarma Karakol Komutanlığında görevli personelle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Atış, Döğer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ramazan Diker'den çalışmalar hakkında bilgi alarak kolaylıklar diledi.Jandarma personeli ile sohbet eden Kaymakam Mustafa Atış,"Bugün burada milli değerlerimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, vatanımızın bekası, vatandaşın huzur ve güveni için fedakarca görevi başında olan kahraman Mehmetçiklerimizle bir aya geldik. Ramazan ayının huzur ve gönül sevincini iftarda Jandarma personelimiz ile yaşadık. Devlet olarak her zaman vatan nöbetini tutan tüm güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı