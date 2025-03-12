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Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu

Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ortaokul ve lise öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Hiranur Sipki ve on ikinci sınıf öğrencisi Berfin Melike Işık'ın evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Sevgili öğrencilerimiz Hiranur ve Berfin Melike'nin evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Şehit Ayhan Yeşilyol İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hiranur Sipki ve Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Berfin Melike Işık'ın ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız, öğrencilerimizle sohbet edip, tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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