Haberler

Hisarcık Kaymakamı Atam'dan yaşlı çifte anlamlı ziyaret

Hisarcık Kaymakamı Atam'dan yaşlı çifte anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Hisarcık'ta Kaymakam Erkan Atam, Hasanlar köyünde yaşayan 77 ve 75 yaşındaki Şen çiftini ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Hasanlar köyünde yaşayan İsmail Şen ve eşi Meliha Şen'i evlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

77 yaşındaki İsmail Şen ile 75 yaşındaki eşi Meliha Şen'in hanesine konuk olan Kaymakam Atam'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar da eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Atam, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, Şen ailesinin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonunda misafirperverliklerinden dolayı İsmail Şen ve ailesine teşekkür eden Kaymakam Erkan Atam, aileye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

501 askerin cenazesini aldılar
Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü

Görüntüler korkunç! Kötü şöhretli ilçemizde bu da oldu
Akaryakıta biz zam daha geliyor

Küresel piyasalar allak bullak! Bir zam daha geliyor
Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Duş almaya girdiğinde fark etti! Görüntü ortalığı fena karıştırdı
Bakan Memişoğlu'nun haklı gururu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de

Bakan Memişoğlu'nun haklı gururu: Dünyanın en iyisi Türkiye'de

Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Dünyanın gözü onun üzerinde! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu
Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu