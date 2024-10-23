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Kaymakam Artar, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Artar, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Yaşar Artar, köylerdeki sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla köy gezilerine devam ediyor. Kırmacık Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Artar, deprem sonrası yaşanan sıkıntılara odaklandıklarını belirtti.

Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Yaşar Artar, sorunların tespiti ve çözüm önerileri için köy gezilerine devam ediyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte köy gezilerine Kırmacık Köyü ile devam eden Kaymakam Yaşar Artar, köy muhtarı Bahri Açıkalın'dan köyün sıkıntıları, talepleri ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bakım onarım çalışmaları devam eden cami, yapımları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen kalıcı afet konutları ve diğer çalışmaları gezen Kaymakam Artar, vatandaşlarla da bir araya gelerek onların taleplerine dinledi.

Kaymakam Artar, Samsat ilçesinde göreve başladığı günden beri köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve vatandaşların taleplerini esas alarak çalışmaları planladıklarını ifade etti.

Kaymakam Artar, "Gittiğimiz her köyde deprem konulu sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir an önce normal hayata geçilebilmesi amacıyla aralıksız olarak çalışıyoruz. Kırmacık köyümüzde de vatandaşlarımızı ve Muhtarımızı dinledik, çalışmalarımızı yerinde gördük. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarımızı da bu doğrultuda planlamaktayız. Vatandaşlarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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